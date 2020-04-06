Смоленск, , 16:44 — REGNUM Бывший председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Ярцевского района Смоленской области подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, в отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 апреля в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области. Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Как считает следствие, два года назад, весной 2018 года подозреваемый, который на тот момент возглавлял в администрации спорткомитет, помог своему знакомому фиктивно устроиться на должность тренера-инструктора МБУ ФКС «Ярцевский спортивный комплекс». В результате ему в период с мая 2018 года по декабрь 2019 года была незаконно начислена заработная плата на сумму более 245 тысяч рублей.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, также собирают доказательную базу.

Между тем, отмечает портал http://www.yartsevo.ru, «бывший» чиновник, о котором идёт речь, числится на сайте администрации района как действующий.