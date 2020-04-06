Екатеринбург, , 16:17 — REGNUM В Екатеринбурге неизвестные повредили несколько десятков надгробий на Лесном кладбище. Злоумышленники обливали их горючей жидкостью и поджигали.

Как сообщил очевидец информационному порталу Е1, таким образом вандалы в течение прошлой недели повредили 68 деревянных надгробий. Впоследствии мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по подозрению в вандализме. После того как заявление было принято в отделе полиции, сыщики выезжали на место преступления.