Николаев, Украина, , 16:04 — REGNUM В Николаеве огнестрельное ранение получил бизнесмен Михаил Т. по прозвищу «Мультик», сообщил 6 апреля местный ресурс «НикВести».

По данным журналистов, потерпевший находится в реанимации в Больнице скорой медицинской помощи Николаева.

Сотрудники СМИ сообщили, что в Титова стреляли из снайперской винтовки Драгунова (СВД). Позже эта информация получила косвенное подтверждение, поскольку, по данным издания, правоохранители проверяют близлежащие крыши, с которых мог вестись огонь.

В городе объявили план «Перехват». Разыскивается автомобиль тёмного цвета с европейскими номерами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Закарпатье произошла перестрелка. В результате пулевые ранения получили мужчины 24 и 40 лет. Одним из них оказался помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Артур Пашкуляк.

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