Первоуральск, Свердловская область, , 15:54 — REGNUM В свердловском Первоуральске идёт доследственная проверка по факту травмирования сотрудника завода «Динур». Об этом сообщает областное управление СКР.

Авария произошла днём 6 апреля. лавильный материал выплеснулся из печи. Рабочий получил серьёзные ожоги и госпитализирован.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства ЧП. Также предстоит определить степень тяжести вреда здоровью человека.

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