Первоуральск, Свердловская область, 6 апреля 2020, 15:54 — REGNUM В свердловском Первоуральске идёт доследственная проверка по факту травмирования сотрудника завода «Динур». Об этом сообщает областное управление СКР.
Авария произошла днём 6 апреля. лавильный материал выплеснулся из печи. Рабочий получил серьёзные ожоги и госпитализирован.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства ЧП. Также предстоит определить степень тяжести вреда здоровью человека.
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