Волгоград, , 15:47 — REGNUM Сухой камыш горит в Волгограде сообщает пресс-служба МЧС. Площадь пожара составляет два гектара, огонь перекинулся на хозяйственные постройки.

Скорость ветра в регионе 6 апреля достигает 19 м/с. Из-за этого огонь быстро распространяется на местности и перешел на хозяйственные постройки. По предварительным данным, пострадали 60 кв. м строений. Существует угроза дальнейшего распространения на жилые дома.

К тушению пожара уже привлечено 17 человек и шесть единиц техники, наращивание группировки продолжается. По предварительной информации пострадавших нет.