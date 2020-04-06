Киров, Калужская область, , 17:31 — REGNUM В Калужской области 44-летнему жителю Кировского района, пытавшемуся продать взрывчатое вещество, грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Об этом 6 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, в межмуниципальный отдел МВД России «Кировский» поступила оперативная информация о том, что у местного жителя хранится взрывчатое вещество, которое он собирается продать. На встрече с покупателем, под видом которого пришёл сотрудник полиции, продавец показал товары. Они были изъяты и направлены на экспертизу. Оказалось, что продаваемые объекты являются промышленно изготовленным зарядом тротила весом 594,1 грамма и представляют серьёзную опасность для окружающих.

В настоящее время в отношении задержанного продавца возбуждено уголовное дело. Следователю предстоит выяснить, где мужчина взял взрывчатое вещество и с какой целью планировал его использовать. Расследование продолжается.

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