Чернобыль, Украина, 6 апреля 2020, 16:29 — REGNUM Полицейские установили личность предполагаемого виновника пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщила 6 апреля пресс-служба главного управления Национальной полиции Киевской области.
Напомним, по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов растительного мира».
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался ещё 4 апреля. Для борьбы с огнём привлекли авиацию. По данным СМИ, возгорание потушили, но данная информация не подтверждена официально.
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