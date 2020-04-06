Чернобыль, Украина, , 16:29 — REGNUM Полицейские установили личность предполагаемого виновника пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщила 6 апреля пресс-служба главного управления Национальной полиции Киевской области.

«Им оказался 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он забавы ради в трёх местах поджёг мусор и траву. После чего огонь ветром перекинулся дальше и он уже не смог справиться и потушить костер», — сказано в сообщении.

Напомним, по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов растительного мира».

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался ещё 4 апреля. Для борьбы с огнём привлекли авиацию. По данным СМИ, возгорание потушили, но данная информация не подтверждена официально.

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