Минск, 6 апреля 2020, 15:37 — REGNUM Александр Матвеев, сын умершей 2 апреля в больнице Витебска гражданки Белоруссии, подалв райотдел полоцкой милициизаявление с требованием привлечь к уголовной ответственности Александра Лукашенко. Его мать скончалась после заражения коронавирусом.
«Требую возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко Александра Григорьевича,
Как сообщает польский телеканал «Белсат», в Полоцком РОВД приняли заявление и зарегистрировали под номером 547 039. Податель заявления проживает во Франции, он не смог приехать к матери из-за карантинных мер.
Матвеев сообщил, что его матери трижды меняли диагноз. О заражении коронавирусом стало известно только из справки, выданной в белорусском морге.
«Страшно то, что никакой информации людям не поступает, фамилии погибших не публикуются официально, все скрывается. Люди должны знать, что происходит у нас в стране. Карантин необходим, необходимо защитить врачей», — заявил Матвеев.
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