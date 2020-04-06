Минск, , 15:37 — REGNUM Александр Матвеев, сын умершей 2 апреля в больнице Витебска гражданки Белоруссии, подалв райотдел полоцкой милициизаявление с требованием привлечь к уголовной ответственности Александра Лукашенко. Его мать скончалась после заражения коронавирусом.

«Требую возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко Александра Григорьевича, 30.08.1954 г. р., уроженца пос. Копысь, Республика Беларусь, который, находясь на посту президента Республики Беларусь, не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса, в результате чего 02.04.2020 года в областной клинической больнице города Витебска умерла Матвеева Лидия Дмитриевна», — сказано в заявлении потерпевшего.

Как сообщает польский телеканал «Белсат», в Полоцком РОВД приняли заявление и зарегистрировали под номером 547 039. Податель заявления проживает во Франции, он не смог приехать к матери из-за карантинных мер.

Матвеев сообщил, что его матери трижды меняли диагноз. О заражении коронавирусом стало известно только из справки, выданной в белорусском морге.

«Страшно то, что никакой информации людям не поступает, фамилии погибших не публикуются официально, все скрывается. Люди должны знать, что происходит у нас в стране. Карантин необходим, необходимо защитить врачей», — заявил Матвеев.

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