Стерлитамак, Башкирия, , 16:19 — REGNUM Мужчину, подозреваемого в угрозах убийством медработнику, задержали в Башкирии. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По предварительной информации, в Стерлитамаке подозреваемый находился в нетрезвом состоянии. Его сестра, испугавшись за его здоровье, вызвала скорую помощь.

Увидев фельдшера, по версии следствия, 26-летний подозреваемый бросился на него с холодным оружием. При этом он высказывал слова угрозы убийством. Медработник успел захлопнуть входную дверь и сообщил о происшествии диспетчеру.

Отмечается, что стражи порядка задержали подозреваемого, который не смог объяснить свой поступок.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам угрозы убийством.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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