Москва, , 15:17 — REGNUM У подъезда жилого дома в Новой Москве мужчина обнаружил коляску с младенцем, завернутым в куртку. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Мужчина, нашедший ребенка, обратился в полицию и рассказал, что утром у двери подъезда увидел коляску, в которой находился маленький плачущий мальчик, завернутый в куртку.

Полиция установила, что 26-летняя мать ребенка снимает квартиру в том же подъезде и проживает с трехлетним сыном, своим сожителем и их совместным ребенком, которому чуть больше месяца. Также установлено, что вечером мать и отец младенца распивали спиртные напитки, затем женщина поднялась в квартиру. Мужчина пошел гулять с сыном, однако домой так и не вернулся, а коляску с ребенком оставил у подъезда. Полиция ищет пропавшего отца. Мальчика после медицинского осмотра передали матери. Жизни ребенка ничего не угрожает, причин для госпитализации нет.

Полиция передала информацию о происшествии в органы опеки и попечительства, а также в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. В отношении матери составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию».