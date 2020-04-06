Самара, , 14:54 — REGNUM Трамвай № 5 сошел с рельсов в Самаре. Об этом 6 апреля сообщает ГТРК «Самара».

По информации журналистов, инцидент произошел на улице Ново-Садовой рядом с ТЦ «Апельсин». Жертв и пострадавших нет.

По сообщению сотрудников спасательной службы, днем 5 апреля произошел сход колесной пары средней тележки трамвая. Позже состав отбуксировали в парк трамвайно-троллейбусного управления.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в феврале текущего года у торгового центра «Апельсин» в Самаре сошел с рельсов трамвай №20к и упал на припаркованные автомобили. Тогда тоже, к счастью, никто не пострадал.

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