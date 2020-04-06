Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM В Петербурге предстанет перед судом уроженец Эквадора, который пытался привезти и реализовать в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году несколько килограммов кокаина. Об этом 6 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении гражданина Эквадора и Испании Монтойи Фернандо Альфонсо Санчеса. Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. а, б ч. 4 ст. 229.1 «Контрабанда наркотических средств» группой лиц по предварительному сговору с участием должностного лица с использованием своего должностных обязанностей и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

По версии следствия, в 2018 году Санчес вступил в ОПГ, созданную наркобароном Кортесом Кинонес Франсиско Шавье по кличке Педро. Санчесу было предложено осуществить поставку кокаина из Эквадора в Россию, а затем сбыть наркотическое вещество во время чемпионата мира по футболу в РФ. За успешное выполнение задания, ему полагалось вознаграждение в 10 тысяч евро.

Чтобы реализовать преступный умысел, глава ОПГ связался с неким Андреем из Петербурга, который должен был помочь Санчесу найти потенциальных клиентов «пробной» партии наркотиков весом в 7 кг. Предполагалось, что кокаин прибудет в город из Эквадора морским путём, а в случае успешной реализации первой пробы партии кокаина весом до 50 кг будут поставляться в город еженедельно.

В итоге в октябре того же года из порта города Гуаякиль Эквадора вышло рефрижераторное судно Baltic Autumn со спрятанными брикетами наркотиков. А в начале ноября в «Пулково» прилетел Санчес, который встретился с Андреем и приступил к поиску покупателей.

После чего в дело включилось ГУНК МВД России. Один из сотрудников правоохранительных органов представился желающим приобрести «пробную» партию. Он договорился с участниками преступной схемы о сбыте кокаина по цене 27 тысяч долларов США за 1 кг. А в начале ноября, после того как в порт вошел рефрижератор с тайником, передал злоумышленникам муляж на 16 000 долларов США и 122 500 евро. После чего Санчес был задержан сотрудниками правоохранительных органов, а кокаин изъят.

«Санчес просит рассмотреть дело с участием присяжных», — уточняют в суде.

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