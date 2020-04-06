Чернобыль, Украина, , 14:41 — REGNUM Сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины удалось потушить лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщил 6 апреля телеканал «1+1».

По словам спасателей, угрозы для близлежащих населённых пунктов нет.

Возгорание произошло 4 апреля. Пожарные уверены, что виновниками пожара являются местные жители, которые регулярно поджигают сухую траву.

Отметим, что 7 апреля в ГСЧС состоится онлайн-брифинг с участием начальник главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Василия Слободяника, посвящённый пожару в Чернобыльской зоне.

Как сообщало ИА REGNUM, для тушения пожара в Черноыбльской зоне применялась пожарная авиация — два самолёта АН-32П и вертолёт Ми-8. В первой половине дня, 6 апреля, наблюдались два очага возгорания площадью 5 и 20 гектаров.

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