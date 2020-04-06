Кейптаун, , 14:31 — REGNUM Полиция в ЮАР арестовала жениха и невесту, священника и 40 гостей, которые приняли участие в свадебной церемонии, несмотря на запрет на массовые мероприятия, введенный в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом передает местная телекомпания eNCA.

По информации журналистов телеканала, инцидент произошел в провинции Квазулу-Натал.

На распространившейся в сети видеозаписи видно, как невесту в свадебном платье сажают на заднее сиденье полицейской машины.

Всех участников церемонии доставили в полицейский участок недалеко от бухты Ричардс. В понедельник, 6 апреля, им будут в судебном порядке предъявлены обвинения.

Напомним, в ЮАР было зарегистрировано 1655 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в том числе 11 с летальным исходом. В настоящее время в стране проходит третья неделя общенационального карантина.