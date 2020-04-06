Чебоксары, , 14:09 — REGNUM В Чебоксарах сегодня, 6 апреля, выпал град. После осадков наступило потепление и выглянуло солнце, растапливая снежные островки на земле, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Град в Чебоксарах ИА REGNUM

Автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов отмечает, что апрель отличается контрастными перепадами: утром 6 апреля в ряде муниципалитетов прошли снегопады, установив снежный покров. В Алатыре, к примеру, после 17-градусной погоды в выходные, 4−5 апреля, 6 апреля появились трёхсантиметровые сугробы.

Улицы чуть замело ИА REGNUM

В Чебоксарах утром 6 апреля был небольшой снежный покров, который через несколько часов растаял, а после полудня погода опять испортилась, и пошёл град. Град сменило потепление.

Непогода в Чебоксарах ИА REGNUM

Синоптик-любитель отмечает, что температурные контрасты произошли после прохождения холодного фронта. 8 апреля в Чувашии прогнозируется очередная волна потепления, но уже 11 апреля снегопады могут вернуться.