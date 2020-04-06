Ташкент, , 13:57 — REGNUM Министерством инновационного развития осуществляется трансфер технологий по производству аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и наркозно-дыхательных аппаратов совместно с компанией «Chirana» (Словакия) и партнерами из России, говорится в сообщении ведомства.

«Производство аппаратов ИВЛ начнется уже в мае месяце текущего года», отмечает ведомство.

Само завершение строительства производственной площадки в Ташкенте планируется до сентября текущего года, когда завод будет сдан в эксплуатацию.

«На первом этапе локализации производства зарубежные партнеры планируют внести инвестиции на сумму 3 миллиона долларов и открыть 30 рабочих мест. На втором этапе предполагается инвестировать до 5−6 миллионов долларов и создание до 100 рабочих мест», говорится в сообщении.

На сегодня в Узбекистане заражены коронавирусом 390 человек.