Челябинск, , 13:44 — REGNUM Смерть работника компании «Мечел-Материалы» в Челябинске не связана с нарушением техники безопасности. Смертельных травм он не получал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по связям с общественностью Челябинского металлургического комбината.

Гражданин вышел 5 апреля на работу без признаков какого-либо заболевания. Через два часа после начала рабочей смены он был найден возле своего рабочего места без признаков жизни.

Медики прибыли на место в течение нескольких минут. На комбинате создана комиссия. Идёт расследование этого ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, свою проверку ведёт и СКР. Выясняется, как на комбинате соблюдались правила техники безопасности, также устанавливаются обстоятельства смерти человека.

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