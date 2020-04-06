Джакарта, , 13:27 — REGNUM Правительство Индонезии объявило об увеличении числа пациентов, скончавшихся от коронавируса в стране, сообщает информационный портал Detik.

«Число погибших увеличилось на 11 человек. В общей сложности 209 человек скончались от коронавируса в Индонезии», — заявил официальный представитель правительства страны по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто в ходе пресс-конференции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения коронавирусом в Индонезии выросло на 218 человек за сутки.

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