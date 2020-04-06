Тольятти, Самарская область, , 13:18 — REGNUM Молодой человек на автомобиле, уходя от преследования сотрудников полиции, погиб, врезавшись в столб в Самарской области. Об этом 6 апреля сообщает ГИБДД Тольятти.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 5 апреля экипаж ДПС патрулировал на улице Комзина в Тольятти. В какой-то момент полицейские заметили автомашину, водитель которой создавал аварийную ситуацию. Полицейские попытались остановить нарушителя, но водитель проигнорировал требования инспекторов.

Тогда они приняли решение преследовать водителя автомашины «Приора», не подвергая риску других участников дорожного движения.

Отмечается, что, скрываясь от преследования по Лесопарковому шоссе, водитель не справился с управлением и наехал на световую опору. В результате ДТП он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сообщается, что водителем автомобиля оказался молодым человеком 1992 года рождения. Он не имел права управления транспортными средствами. Кроме этого, у него не было документов на автомобиль.

По данному факту проводится проверка.

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