Горно-Алтайск, , 13:09 — REGNUM В Республике Алтай участились случаи так называемого «коронавирусного» мошенничества. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда, пожилых граждан обманывают, рассказывая о положенной им денежной выплате.

Мошенники звонят жителям и, представляясь сотрудниками фонда, просят дать номер счёта, чтобы перечислить деньги. В связи с этим в Пенсионном фонде отметили, что их сотрудники не ходят по адресам и не узнают персональные данные по телефону. А все данные для начисления пенсии и других выплат у них уже имеются.

«При поступлении подобных обращений необходимо, по возможности, сразу сообщать в правоохранительные органы», — отметили в фонде.

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