Басра, Ирак, , 13:24 — REGNUM Неизвестные лица осуществили ракетный обстрел в иракской провинции Басра. Об этом 6 апреля сообщает издание Baghdadtoday со ссылкой на источник.

«Нанесли удар пятью ракетами по деревне Зубейр на западе Басры. Одна ракета упала неподалеку с крупнейшей нефтяной скважиной», — отмечает источник.

Удар был нанесен по местности в непосредственной близости от нефтяной скважины, принадлежащей американской компании Haliburton.

Всего было произведено пять выстрелов, сведений о жертвах не поступало, также нападение не повлияло на работу предприятия. В настоящее время правоохранительные органы выясняют кто мог стоять за атакой.

В последние дни деревня Зубейр, расположенная в указанной провинции, практически опустела — весь иностранный персонал, работающий здесь был эвакуирован в связи с угрозой распространения коронавируса.