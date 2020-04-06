Москва, , 12:56 — REGNUM Пресненский суд Москвы рассмотрит дело о неповиновении сотрудникам полиции в отношении жителя города, выгуливавшего собаку на Патриарших прудах, по видеоконференцсвязи, сообщили 6 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Судебное заседание будет проходить посредством видеоконференцсвязи», — сказал собеседник агентства. Нарушителя в суд доставлять не будут.

Жителю Москвы инкриминируют неисполнение статьи 19.3 КоАП («Неподчинение законным требованиям сотрудников полиции»).

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина выгуливал свою собаку на Патриарших прудах. К нему подошли сотрудники полиции и попросили покинуть закрытую парковую зону, однако получили отказ. После чего нарушитель был задержан.