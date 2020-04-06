Красногорск, , 13:03 — REGNUM За сутки в Подмосковье выявили 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались пять пациентов. Об этом сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Среди новых заразившихся двое детей — трёх и четырнадцати лет. Также положительные тесты на коронавирус у 36 человек в возрасте от 40 до 63 лет, у 33 человек — от 18 до 40 лет и у 11 человек в возрасте от 66 до 86 лет. Ещё пять жителей области с подтверждённым коронавирусом скончались. Общее число погибших достигло восьми человек.

По данным Мособлштаба, на текущий момент в регионе зафиксировано 387 случаев заболевания инфекцией. Восемь человек пациентов находятся в тяжёлом состоянии, ещё 39 человек выписаны домов после выздоровления.