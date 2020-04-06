Минск, , 12:46 — REGNUM Комитет государственной безопасности Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников прокуратуры, обвинённых в незаконном обороте наркотиков. Генпрокуратура республики подтвердила факт задержания и водворения в следственный изолятор прокуроров Советского и Ленинского районов Минска.

Генпрокуратура Белоруссии называет своих коллег уже «бывшими». Согласно официальным комментариям, до суда задержанные уволены из органов прокуратуры.

Сообщение о задержание и увольнении Генпрокуратура разместила не на своём официальном сайте, а в социальной сети. В нём сообщатся, что арестованным «инкриминирован незаконный оборот наркотических средств без цели сбыта по ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса».

Санкция по «наркоманской» статье белорусского УК предусматривает варианты наказания от ограничения свободы до пяти лет её лишения. Этой же статьёй УК предусмотрено более жёсткое наказание для группы лиц, которой считаются «два и более» человек.