Батайск, Ростовская область, , 12:42 — REGNUM В Ростовской области группа следователей и криминалистов работает на месте пожара, в котором погибли двое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 6 апреля.

В рамках доследственной проверки назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели двух мальчиков. Итогом проверки станет принятие процессуального решения.

ИА REGNUM ранее сообщало, что пожар в частном доме на двух хозяев произошёл утром 6 апреля на улице Фрунзе в Батайске. Огнеборцы после ликвидации возгорания обнаружили тела двух детей 2014 и 2015 годов рождения.

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