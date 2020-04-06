Первоуральск, Свердловская область, , 12:40 — REGNUM На Урале проводится проверка по факту травмирования на производстве рабочего Первоуральского динасового завода («ДИНУР»). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительным данным, во время производственной смены в цехе № 2 произошла авария — сорвало крышку печи и вбросило горячую пыль. В результате, выполнявший работы сотрудник получил ожоги рук и лица.

На данный момент пострадавший госпитализирован.

Отметим, что по итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.