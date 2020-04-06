Москва, , 12:35 — REGNUM Следствие возбудило уголовное дело против мужчины 1987 года рождения по обвинению в убийстве в хостеле на юго-востоке Москвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Москве.

По данным СК, 5 апреля 2020 года в хостеле, расположенном по улице Талалихина в Москве, было обнаружено тело мужчины с колото-резаным ранением в области туловища.

Полиция задержала мужчину 1987 года рождения. По версии следствия, в ходе совместного распития алкогольных напитков, между знакомыми произошёл конфликт.

Расследование дела продолжается.