Абакан, , 12:31 — REGNUM В Хакасии 5 апреля произошел первый в сезоне лесной пожар, сообщили ИА REGNUM 6 апреля в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Возгорание произошло на территории Туимского лесничества. Огонь перекинулся в лес с прилегающих земель. Очаг ликвидировали на общей площади 25 гектаров (из них 15,5 га — лесные насаждения). С огнём боролись 11 человек, два пожарных расчёта.

Локализовать пожар полностью не удалось из-за ветра. С огнём продолжают бороться 13 человек, пояснили в министерстве. Используются два пожарных автомобиля и трактор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии до 24 апреля действует особый противопожарный режим.

На 5 апреля в республике зарегистрировано 70 степных пожаров, 89 палов травы и один лесной пожар.

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