Анадырь, , 12:15 — REGNUM Результат предварительного анализа, полученный у прибывшего 31 марта из Москвы на Чукотку жителя, дал положительный результат на коронавирус. Об этом информирует пресс-служба правительства Чукотки.

По информации, главы Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чукотке Антон Семенихин, предварительный результат теста на коронавирус «показал положительный результат у мужчины, который в феврале путешествовал в странах Евросоюза».

По словам чиновника, окончательная проверка теста пройдет в новосибирской лаборатории «Вектор». После проверки медики поставят диагноз. На текущий момент у мужчины нет проявленных симптомов ОРВИ или COVID-19.

Как сообщало 3 апреля ИА REGNUM, режим всеобщей самоизоляции введен в Чукотском автономной округе.

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