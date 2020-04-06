Джакарта, , 12:14 — REGNUM В национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что наводнение, которое произошло в провинции Восточный Калимантан подтопило четыре деревни, сообщает Antara.

«Согласно отчету, наводнение произошло из-за разлива реки Кандило», — говорится в заявлении агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии.

Издание отмечает, что наводнение затопило четыре деревни, где уровень воды поднялся до 1,5 м. В общей сложности пострадали 2258 человек. Некоторые дома и здания были повреждены из-за наводнения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1.

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