Екатеринбург, , 11:54 — REGNUM Екатеринбург закупит в Белоруссии девять новых автобусов. Соответствующее соглашение подписали муниципальное предприятие «Гортранс» и Минский автомобильный завод («МАЗ»).

Как сообщил информационному порталу Е1 гендиректор МУПа Сергей Нугаев, новые машины доставят в Екатеринбург в течение 180 дней. Таким образом городское автотранспортное предприятие на улице Восточной получит новые автобусы до октября 2020 года.

Напомним, что ранее МАЗ выиграл аукцион на государственных закупках на поставку автотранспорта в Екатеринбург. Стоимость лота составила более 102 млн рублей.