Екатеринбург, , 11:43 — REGNUM Возгорание в частом доме в селе Елань произошло из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

По предварительным данным, огонь начал распространяться от печи.

На данный момент допрошен ряд свидетелей, назначены экспертизы, которые позволят установить точные причины возникшего пожара и смерти детей.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в частном доме в Елани произошёл ночью 5 апреля. В доме проживала многодетная семья. Трое детей погибли в огне, двое мальчиков госпитализированы, а родители детей не пострадали.

По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.

Отметим, что дом был оборудован пожарной сигнализацией.