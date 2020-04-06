Пекин, , 11:43 — REGNUM На территории материкового Китая за минувшие сутки зафиксировано 39 новых случаев, это заболеваний коронавирусом, из них 38 случаев, приехавшие из-за границы. Об этом информирует государственный комитет здравоохранения Китая на официальном сайте ведомства.

Только один гражданин Китая заразился коронавирусом на территории страны (провинция Гуандун), за прошедшие сутки.

Как сообщало 6 апреля ИА REGNUM, в КНР от COVID-19, за минувшие сутки погиб один человек.

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