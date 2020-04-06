Красноярск, , 11:37 — REGNUM Житель Красноярска, подозреваемый в убийстве семьи, задержан, сообщили ИА REGNUM 6 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, 30 марта родственница семьи пришла в квартиру на улице Щорса в Красноярске и обнаружила там тела 47-летней хозяйки, её девятилетней дочери и 77-летнего отца с ножевыми ранениями.

Было допрошено более 100 свидетелей, проведены различные экспертизы. В результате 3 апреля был задержан 32-летний сосед убитой семьи. В ходе допроса он дал признательные показания. Злоумышленник пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он поддерживал с соседями нормальные отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование продолжается.

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