Эскильстуна, , 11:38 — REGNUM В центре Эскельстуны был арестован пожилой мужчина в возрасте 60 лет. Мужчина ходил вокруг по центральным улицам, кашлял и плевал на прохожих, при этом утверждая, что он заражен коронавирусной инфекцией. Приступы сильного кашля он оправдывал инфекцией. Об этом 6 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter.

По данным журналистов SVT Nyheter, силы шведской полиции были вызваны на место происшествия вечером 5 апреля в 21:30 по местному времени. Прибывшие сотрудники органов правопорядка заявили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, но не нуждался в госпитализации.

«Мы не знаем, инфицирован ли этот человек или нет, но сотрудники скорой помощи дали оценку, что это маловероятно», — заявил пресс-секретарь полиции Томас Агневик.

Теперь неадекватное поведение шведского пожилого мужчины расценивается как попытка серьезного насилия в отношении прохожих. По данным полиции, пока нет информации о том, что кому-либо был причинен вред в связи с инцидентом.