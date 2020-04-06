Владивосток, , 11:00 — REGNUM В Приморье завершены все аварийно-восстановительные работы на энергообъектах, пострадавших в результате сильнейшего снегопада, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Приморских электрических сетей».

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Во время снегопада, который длился в течение двух суток, налипание мокрого снега на провода и сильные ветер, порывами до 30 метров в секунду практически повсеместно приводили к нарушению электроснабжения. Наибольшее число аварий произошло в центральных и южных районах края.

Работа по устранению аварий затруднялась тем, что в ряде районов снегом были засыпаны дороги.

«Ликвидация последствий циклона проходила в круглосуточном режиме. В пик непогоды на электросетевых объектах филиала работали 29 бригад в составе 86 человек и 32 единицы техники. В настоящее время в филиале продолжает действовать режим повышенной готовности», — сообщили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате сильнейшего снегопада в Приморье дорожные службы продолжают очистку дорог.