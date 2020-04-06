Рига, , 10:55 — REGNUM В Латвии начался сезон сжигания прошлогодней травы. Об этом пишет портал Diena. lv со ссылкой на данные Государственной спасательной и пожарной службы (VUGD).

По данным VUGD, в прошлые выходные на территории страны было потушено 58 пожаров, 28 марта был зарегистрирован антирекорд — 98 пожаров.

Отмечается, что всего за этот сезон в стране было потушено 673 пожара, вызванных поджогами прошлогодней травы, и только за прошедшую неделю — 222.

Напомним, в 2019 году в Латвии выгорело 3253 гектара земли, что на 61% больше, чем в 2018-ом. Пожары уничтожили в стране 130 зданий, пострадали 11 человек.