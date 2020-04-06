Первоуральск, Свердловская область, , 10:17 — REGNUM В Первоуральске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы и отпускных сотруднику ООО «КОМУС». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что работник не получал в полном объёме положенные по закону денежные выплаты (заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск) с июля по декабрь 2019 года.

Материалы проверки были переданы в следственные органы. По их итогам возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Отметим, что ход расследования, а также фактическое погашение задолженности перед сотрудником, находится на контроле прокуратуры.