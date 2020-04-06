Бишкек, , 10:12 — REGNUM За последние сутки в Киргизии скончались еще два человека, зараженных коронавирусом. Всего же в стране зафиксировано четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщил республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, произошли в Ошской области на юге страны. Среди новых жертв болезни оказались 45-летний мужчина и 72-летняя женщина, умершие в результате тяжелой пневмонии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Киргизии скончались еще два местных жителя, заразившиеся коронавирусной инфекцией — мужчины в возрасте 61 и 80 лет.

Всего в республике зафиксировано 216 случаев заражения COVID-19. В том числе: в Ошской области — 94, в Джалал-Абадской области — 80, в столице Киргизии — 25, в Чуйской области — 5, в Нарынской области — 5, в Баткенской области — 4 и в Иссык-Кульской области — 3.