Уфа, , 10:15 — REGNUM Двое мужчин нарушили режим самоизоляции и вышли на тонкий лед ловить рыбу в Башкирии. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба республиканского государственного комитета по чрезвычайным ситуация.

По сообщению пресс-службы ведомства, спасатели получили сообщение о том, что на озере Кандрыкуль Туймазинского района на льдине, оторвавшейся от берега, находятся два рыбака.

Прибывшие на место происшествия спасатели попытались снять рыбаков со льда, но мужчины отказались от их помощи и попросили им не мешать ловить рыбу.

Тогда сотрудники спасательных служб вызвали на место стражей порядка. Рыбаки, узнав об этом, пошли к берегу.

Отмечается, что мужчины подвергли себя опасности, выйдя на лед. К тому же они нарушили режим самоизоляции, который действует в Башкирии с 31 марта текущего года.

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