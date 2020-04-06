Ростов-на-Дону, , 10:12 — REGNUM В Ростовской области во время пожара, вспыхнувшего в частном доме, погибли двое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 6 апреля.

Трагедия произошла на улице Фрунзе в Батайске. Сообщение о возгорании в частном доме на двух хозяев в экстренные службы поступило в 8:00 мск. Из-за плотной застройки пожару был присвоен первый ранг сложности. Погибли два мальчика — пяти и семи лет. Огнеборцы спасли семью с двумя детьми.

Площадь пожара составила 40 кв. метров. В настоящее время на месте происшествия работают органы дознания.