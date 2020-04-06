Соледар, ДНР, 6 апреля 2020, 10:13 — REGNUM Три населённых пункта на юге ДНР остались без электричества в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщили 6 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Утром украинские формирования обстреляли из миномётов калибра 82 мм район населённого пункта Сосновское.
По предварительным данным, огонь вёлся с позиций ВСУ в районе населённого пункта Павлополь.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на юге ДНР украинские формирования применили миномёты калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.
Читайте также: ВСУ за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК