Соледар, ДНР, , 10:13 — REGNUM Три населённых пункта на юге ДНР остались без электричества в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщили 6 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Утром украинские формирования обстреляли из миномётов калибра 82 мм район населённого пункта Сосновское.

«В результате обстрелов повреждена линия электропередачи в районе населённого пункта Сосновское, вследствие чего обесточено три населенных пункта — Сосновское, Набережное и Ленинское», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, огонь вёлся с позиций ВСУ в районе населённого пункта Павлополь.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на юге ДНР украинские формирования применили миномёты калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.

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