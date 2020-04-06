Анкара, , 10:01 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» пятерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на севре Ирака. Об этом 6 апреля сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, повстанцы были убиты в районе Хакурк и Авасин-Басян, спецоперация проходила при поддержке авиации.

Напомним, члены Рабочей партии Курдистана имеют укрытия на территории Ирака, а турецкие военные осуществляют здесь операцию на основании разрешения центрального правительства страны.

В ходе продолжительных столкновений зачастую страдают мирные жители, ответственность за их гибель, тем не менее, возлагается правительством страны и иракского Курдистана на повстанцев.

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