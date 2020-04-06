Соледар, ДНР, 6 апреля 2020, 10:00 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 26 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 6 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на юге ДНР ВСУ выпустили 18 мин калибра 120 мм и одну противотанковую ракету. На донецком направлении украинские силовики применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрелов жертв среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ выпустили противотанковую ракету в направлении села Ленинское.
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