Соледар, ДНР, , 10:00 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 26 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 6 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на юге ДНР ВСУ выпустили 18 мин калибра 120 мм и одну противотанковую ракету. На донецком направлении украинские силовики применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Жабичево, Весёлое, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Петровское, Сосновское, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов жертв среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ выпустили противотанковую ракету в направлении села Ленинское.

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