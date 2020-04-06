Стерлитамак, Башкирия, , 09:59 — REGNUM Адвоката обвиняют в мошенничестве в крупном размере в Башкирии. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в феврале 2017 года в Стерлитамаке осужденный, который отбывал наказание за убийство, обратился к 43-летнему адвокату. Последний предложил за 550 тысяч рублей решить вопрос о его условно-досрочном освобождении при наличии неснятых взысканий. Данные деньги, по мнению следствия, он якобы планировал передать лицам, влияющим на результат рассмотрения ходатайства в суде.

Следователи считают, что адвокат получил вышеуказанную сумму от матери осужденного и потратил денежные средства на свои нужды. Женщина обратилась к стражам порядка после отказа суда в удовлетворении ходатайства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в крупном размере. Отмечается, что свою вину обвиняемый признал.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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