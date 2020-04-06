Флорида, США, , 09:57 — REGNUM Возле аэропорта Флориды в США сгорели более 3500 автомобилей, которые принадлежат компаниям сдающих машины в аренду. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на пресс-службу муниципалитета Форт-Майерса.

В сообщении муниципалитета говорится, что транспортные средства находились в травянистых районах. Компании по прокату автомобилей, которым принадлежали сгоревшие машины, обслуживали международный аэропорт Юго-Западной Флориды.

Сообщается, что все транспортные средства не находились на тот момент в аренде.

По словам очевидцев, произошло множество небольших взрывов, а затем пламя распространилось по автостоянке. Ещё 3850 автомобилей не пострадали. Следователи пытаются определить причину пожара.

Ранее стало известно, что под Киевом горит мебельная фабрика и грузовые автомобили.

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