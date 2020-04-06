Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM Сотрудники ГИБДД в Петербурге со стрельбой задержали нетрезвого молодого водителя, который в попытке сбежать от преследователей не справился с управлением и задел несколько автомобилей, в том числе и полицейский. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ночь на 6 апреля на пересечении проспекта Гагарина и улицы Типанова в Московском районе сотрудники ГИБДД заметили автомобиль ВАЗ, проехавший перекресток на запрещающий сигнал светофора. Несмотря на требование полицейских остановиться, водитель лишь увеличил скорость и попытался скрыться. В итоге возле одного из домов на проспекте Славы полицейским пришлось пустить в ход табельное оружие.

Поскольку предупредительный выстрел в воздух не возымел должного успеха, остановить нарушителя удалось лишь выстрелами по колёсам. В результате водитель ВАЗ не справился с управлением и столкнулся с двумя автомобилями, в том числе и автомобилем полиции.

Как выяснилось, за рулем находился нетрезвый 25-летний неработающий петербуржец, а на пассажирских сиденьях — двое 18-летних ребят. Все они были доставлены в территориальный отдел полиции.

«В отношении водителя составлено сразу семь административных протоколов. В результате применения табельного оружия пострадавших нет», — уточняют в ведомстве.