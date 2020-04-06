Ак-Довурак, Тува, , 09:37 — REGNUM Следственный комитет России вручил ведомственную награду 13-летней девочке из города Ак-Довурак в Туве, проявившей мужество в борьбе с нападавшим. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, решение о награждении принял председатель комитета Александр Бастрыкин.

Инцидент произошёл в марте 2020 года. Вернувшаяся из школы девочка открывала дверь своей квартиры, когда к ней сзади подошёл мужчина, толкнул её внутрь и, зайдя следом сам, запер дверь. Однако школьница не растерялась и оказала активное сопротивление нападавшему.

«Сумела вырваться и выбежать на балкон, откуда стала кричать и звать на помощь прохожих. Опасаясь быть застигнутым на месте преступления, мужчина выбежал из квартиры. В кратчайшие сроки нападавший был установлен и задержан», — отметили в СКР.

Мужчине уже предъявили обвинение по статье «покушение на изнасилование». Храброй девочке вручили медаль «Доблесть и отвага».

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