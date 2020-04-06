Луганск, , 08:56 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования один раз нарушили режим прекращения огня, сообщили 6 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, боевики ВСУ выпустили восемь мин калибра 82 мм с позиций в районе посёлка Крымское направлении населённого пункта Фрунзе.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе посёлка Калиново двое военнослужащих народной милиции ЛНР погибли при взрыве управляемой ракеты, выпущенной украинскими силовиками.

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