Тобольск, Тюменская область, , 08:46 — REGNUM В Тобольске задержан мужчина, который подозревается в покушении на убийство своих родственников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Следствием на данный момент установлено, что днём 5 апреля 2020 года 62-летний подозреваемый приехал на тракторе в деревню Маслова Тобольского района, где проживает его дочь с семьей. У дома дочери пенсионер трактором перевернул её автомобиль. Из дома выбежали дочь с зятем и 17-летний внук подозреваемого. Мужчина достал охотничье ружье и сделал около 10 выстрелов в убегающих родственников.

В результате выстрелов 36-летней женщине причинены ранения груди и головы. 42-летний мужчина получил легкие ранения, несовершеннолетний не пострадал. Дочь обвиняемого находится сейчас в реанимации.

Пенсионер обвиняется по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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